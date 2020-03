"Od 12 marca tego roku linie Emirates wprowadziły obowiązkowy pomiar temperatury ciała wszystkich pasażerów podróżujących do USA z lotniska w Dubaju. Skanery termiczne zostaną umieszczone przy bramkach do samolotów lecących do USA. Pasażerowie o podwyższonej temperaturze zostaną poddani dalszym badaniom" - poinformował przewoźnik w komunikacie.

Jak dodano, oprócz tego wszyscy pasażerowie podlegają badaniu temperatury po przylocie do Dubaju podczas odprawy celnej. Emirates lata bezpośrednio z Warszawy do Dubaju.

Ponadto, Emirates zawieszą loty z Dubaju do Włoch – ostatni lot zostanie zrealizowany 15 marca.

Przewoźnik zapewnił, że monitoruje rozwój wydarzeń związanych z pandemią wirusa COVID-19 w ścisłej współpracy z odpowiednimi służbami.

Pasażerowie są proszeni o przestrzeganie zalecanego czasu przybycia na lotnisko (czyli na trzy godziny przed odlotem), co umożliwi sprawną odprawę bagażową i kontrolę paszportową.

"Oprócz procedury pomiaru temperatury na lotnisku, linie Emirates z własnej inicjatywy podejmują nieobowiązkowe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży, takie jak zaawansowane procedury czyszczenia i pełnej dezynfekcji ponad 248 samolotów wylatujących codziennie z Dubaju" - czytamy.

Przewoźnik stosuje środki czyszczące, które zabijają wirusy i inne drobnoustroje oraz pokrywają powierzchnię trwałą warstwą chroniącą przed wirusami, bakteriami i grzybem.

"Drobiazgowy proces czyszczenia obejmuje gruntowne wytarcie wszystkich powierzchni w kabinie samolotu, jak również inne standardowe procedury, takie jak m.in. zmiana pokrowców na zagłówkach we wszystkich fotelach, wymiana materiałów do czytania czy odkurzanie" - czytamy.

Przewoźnik zapewnił, że w razie podejrzenia lub potwierdzenia przypadku zakażenia wirusem COVID-19 na pokładzie dowolnego samolotu, Emirates wdrożą dokładniejszy proces czyszczenia, m.in. usuwając parę wodną z wnętrza kabin i pokrywając wszystkie elementy tapicerowane środkiem dezynfekującym, a także wymieniając pokrowce na fotele i poduszki w obszarze objętym zakażeniem. Wymieniony zostanie także nowoczesny system cyrkulacji powietrza wykorzystujący filtry powietrza w kabinach HEPA.

Przewoźnik umożliwia także zmianę terminu podróży bez dodatkowych opłat za zmianę rezerwacji czy ponowne wydanie biletu w przypadku lotów zarezerwowanych przed 31 marca tego roku. Ponadto, linie rezygnują z opłat za anulowanie i zwrot biletu w przypadku rezerwacji dokonanych w okresie 7-31 marca, niezależnie od daty lotu. Więcej informacji o nowych zasadach można znaleźć na stronie emirates.com.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta