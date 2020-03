"18 marca w ramach operacji Lot Do Domu przewidziane są rejsy do Warszawy z: Malagi, Bangkoku, Toronto, Tbilisi, Oslo, Kairu, Helsinek, Londynu, Dublina, Nowego Jorku, Delhi, Rejkjawiku, Doha, Barcelony, Sztokholmu, Marakeszu, Bukaresztu" - podał na Twitterze resort.

Operacja LOT do Domu trwa do 28 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Na stronie https://LOTdoDomu.com można sprawdzić daty i miejsca, z których w najbliższym czasie polecą do Polski samoloty LOT-u. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik. Aktualna lista rejsów i link do rezerwacji dostępne są na: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu.

