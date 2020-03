Ten temat był jednym z omawianych podczas wieczornej telekonferencji unijnych przywódców. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że w wideokonferencji członków Rady Europejskiej uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

Von der Leyen była pytana o kwestie dotyczące kierowców, którzy przebywają na granicy polsko-niemieckiej i próbują przedostać się m.in. do państw bałtyckich, ale nie mogą z uwagi na decyzję Warszawy o zamknięciu granic.

>>> Czytaj również: Komisja Europejska zaleca ograniczenie podróży z krajów trzecich do UE

Szefowa KE powiedziała, że rozmawiała kilkakrotnie telefonicznie z premierem Morawieckim i otrzymała informację, że Polska pracuje nad kwestię korytarzy dla ciężarówek w związku z zamknięciem granicy.

Oświadczyła, że w tej kwestii jest optymistką i że uda się rozwiązać problem ludzi, którzy przebywają na granicy, w ciągu najbliższych dni.

Polski dyplomata powiedział we wtorek wieczorem PAP, że "Polska jest niekwestionowanym liderem w zwalczaniu pandemii, a większość innych państw ma duże opóźnienia". "Nikt nie potępia Polski, wszyscy w obliczu zderzenia z sytuacja nadzwyczajną wcześniej lub nieco później idą w nasze ślady. To jest sytuacja kryzysowa" - oświadczył.

Jak dodał, brak konsekwencji w takiej sytuacji oznacza błyskawiczny postęp pandemii i ofiary wśród ludności. "To nie są ćwiczenia, to realny kryzys. Polska zdaje ten test" - zaznaczył.

Zamykanie granic w związku z epidemia Covid-19 spowodowało wielokilometrowe korki na granicach, a w niektórych przypadkach zablokowanie obywateli jednego kraju przed przejazdem tranzytem do innego kraju. Dotyczyło to również Polski, która nie wpuszczała na swoje terytorium Łotyszy, Estończyków i Litwinów, chcących przejechać z Niemiec do swoich ojczyzn.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na konferencji prasowej w Brukseli oświadczył, że niezbędne jest zapewnienie przejazdu dla leków, żywności i innych dóbr, a "obywatele muszą być w stanie przedostać się do swoich krajów".

>>> Czytaj również: Przywódcy UE zgodzili się na zamknięcie granic zewnętrznych Unii na okres 30 dni