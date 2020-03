Szefernaker z MSWiA: Będzie zapis o zawieszeniu biegu terminów administracyjnych



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Zawieszenie biegu terminów administracyjnych zakłada projekt specustawy, dotyczący działań osłonowych dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

"W weekend ze wszystkimi resortami przygotowaliśmy rozwiązania proobywatelskie, dotyczące zawieszenia biegu terminów administracyjnych na czas trwania epidemii, tak aby nikt nie był poszkodowany upływem terminów czynności urzędowych" - powiedział Szefernaker w radiowej Jedynce.

Wcześniej na taką potrzebę wskazywała zarówno Krajowa Rada Radców Prawnych (KRRP) oraz Naczelna Rada Adwokacka (NRA), apelując, by bieg terminów zawiesić do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego (obecnie obowiązuje stan epidemii). Domagały się tego także organizacje pracodawców, m.in. Business Center Club (BCC) oraz Konfederacja Lewiatan.

Przepis o zawieszeniu biegu terminów administracyjnych znalazłby się w specustawie, dotyczącej działań osłonowych dla przedsiębiorców, nad projektem której dyskutuje dzisiaj Rada Dialogu Społecznego. Jak zapowiadali przedstawiciele rządu, zamiarem jest, by jej projekt został w tym tygodniu przyjęty przez Radę Ministrów i został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

(ISBnews)