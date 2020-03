"Stale monitorujemy trudną dla nas wszystkich i stale zmieniającą się sytuację dotyczącą pandemii COVID-19. Po wnikliwej analizie wszystkie nasze bazy w Polsce (w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie) zostają zamknięte. Dziękujemy kolegom z polskich baz za ich ciężką pracę i mamy nadzieję, że sytuacja wkrótce się poprawi" - powiedziała manager ds. komunikacji korporacyjnej Paulina Gosk, cytowana w komunikacie.



W wyniku ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego restrykcji obowiązujących od 15 marca 2020 roku dotyczących wszystkich międzynarodowych połączeń lotniczych do Polski, linia zawiesiła wszystkie loty z i do Polski do odwołania. Od 15 marca 2020 roku obcokrajowcy nie mogą być wpuszczani do Polski, a obywatele Polski przybywający z zagranicy są poddawani kwarantannie, przypomniał Wizz.



Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, jej flota składa się z ok. 120 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z 25 baz na ponad 700 trasach łączących ponad 150 lokalizacji w 45 krajach.

