PHN chce dokonywać kolejnych akwizycji, być może już w 2020 roku



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) spodziewa się finalizacji transakcji nabycia aktywa gruntowego "w dużym mieście" jeszcze w I poł. br. i prowadzi negocjacje nt. nabycia kilku projektów pracujących. Nie jest wykluczone, że akwizycja któregoś z nich mogłaby nastąpić w 2020 r.

"Akwizycje będą kontynuowane. Monitorujemy rynek w poszukiwaniu projektów spełniających nasze wymagania. Wpływ pandemii ogranicza, nie zmienia to jednak faktu, że się przyglądamy. Nie chcę składać deklaracji [kiedy nastąpią akwizycje]; na dziś nie wykluczamy, że w bieżącym roku" - powiedział prezes Marcin Mazurek podczas wideokonferencji prasowej.

Dodał, że trudno oczekiwać, by "poważne akwizycje", np. pracujących projektów biurowych, nastąpiły jeszcze w I półroczu 2020 r.

"Prowadzimy negocjacje w ramach nabycia kilku projektów pracujących i jednego aktywa gruntowego, co do którego - jeśli pandemia nie przeszkodzi - mamy szansę zakończenia jeszcze w I półroczu br. To będzie grunt w dużym mieście poza Warszawą" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Jacek Gdański.

Prezes Mazurek pytany o dywidendę za 2019 r. powiedział: "Od 5 lat wypłacamy dywidendę. Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie za 2019 r. zarząd będzie kierował się sytuacją rynkową, przewidywanymi przepływami pieniężnymi i planami inwestycyjnymi. Zgodnie ze strategią, zamierzamy się dzielić zyskiem, jednak ostateczna decyzja należy do akcjonariuszy".

W lipcu 2019 r. PHN nabył budynki biurowe przy ul. Branickiego w warszawskiej dzielnicy Wilanów od Polnordu. Dzięki nabyciu dwóch budynków klasy A w ramach projektu "Wilanów Office Park" zwiększył powierzchnię biurową pod wynajem o ponad 17 tys. m2.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.

(ISBnews)