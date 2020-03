Pharmena: Cząsteczka 1-MNA może mieć dobry wpływ na skutki infekcji koronawirusa



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Najnowsza publikacja naukowa z marca 2020 r. opracowana przez grupę chińskich i włoskich naukowców, zamieszczona w "Cell Death & Differentiation" wskazuje, iż witamina B3 (niacyna lub nikotynamid) może stanowić jeden z elementów w leczeniu infekcji COVID-19. Naukowcy rekomendują podawanie witaminy B3 jako suplementu diety w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Podstawowym metabolitem witaminy B3 jest 1-MNA, dlatego suplementacja 1-MNA potencjalnie może być wskazana, podała Pharmena.

"Zgodnie z najnowszą opublikowaną pracą naukową przez chińskich i włoskich naukowców powinniśmy suplementować wit. B3, której głównym metabolitem jest 1-MNA, by zmniejszać ryzyko następstw COVID-19. 1-MNA jest podstawowym składnikiem suplementów diety marki Menavitin obecnie dostępnych w portfelu spółki. Opublikowana praca stanowi dla nas również punkt odniesienia do dalszej analizy i rozpatrzenia potencjalnej koncepcji leku 1-MNA w kierunku leczenia skutków koronawirusa" - powiedział prezes Pharmeny Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

1-MNA jest naturalnie występującym metabolitem kwasu nikotynowego i nikotynamidu, dwóch głównych form witaminy B3 (witaminy PP). Liczne badania Pharmeny wskazują, iż 1-MNA działa przeciwzapalnie poprzez redukcję poziomu markerów stanu zapalnego w organizmie, wpływa na utrzymanie prawidłowej pracy śródbłonka naczyniowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Cząsteczka 1-MNA została zarejestrowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako nowa kategoria składnika żywności i występuje w suplementach diety spółki pod marką Menavitin. Menavitin to linia siedmiu innowacyjnych suplementów diety, chronionych prawem patentowych, wskazano również.

Pharmena, opierając się na perspektywicznych właściwościach cząsteczki 1-MNA, przeprowadziła badania dot. potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego (TRIA-662).

W lipcu 2019 r. spółka z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne, prowadzone na modelach zwierzęcych w nowym wskazaniu NASH - niealkoholowym stluszczeniowym zapaleniu wątroby. Lek 1-MNA potwierdził aktywność we wskazaniu NASH oraz w obniżaniu zwłóknienia wątroby. Celem badania było ustalenie efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, przypomniano.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)