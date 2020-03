Projekt w Sejmie: rozszerzenie kompetencji PFR w związku z koronawirusem

Źródło: PAP

Rozszerzenie kompetencji Polskiego Funduszu Rozwoju, by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, przewiduje projekt ustawy, który w czwartek wpłynął do Sejmu. To jeden z czterech projektów należących do tzw. tarczy antykryzysowej.