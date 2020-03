7Levels zapowiada przesunięcie najbliższej premiery na II kw. 2020 r.



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Najbliższa zapowiedziana premiera nowej, autorskiej gry 7Levels na konsolę Nintendo Switch, pierwotnie planowana na I kwartał 2020 r., zostanie przesunięta na II kwartał 2020 r., podała spółka.

Zgodnie z aktualną oceną, 7Levels spodziewa się, że skutki koronawirusa COVID-19 będą mogły mieć wpływ na podstawową działalność oraz przyszłe wyniki emitenta, podkreślono.

"Ze względu na dynamiczną sytuację, obecnie nie są możliwe dokładne szacunki dotyczące zmian. Emitent podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla swoich pracowników, którzy realizują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Niemniej konieczność wydłużenia okresu pracy w trybie 'home office' w ocenie zarządu spółki może spowodować pewne opóźnienia w produkcji, co będzie skutkowało przesunięciami terminów wydawniczych poszczególnych tytułów. W konsekwencji może to wpłynąć na wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

Na ten moment spółka nie jest w stanie dokładnie określić długości opóźnień w stosunku do poszczególnych projektów. Najbliższa zapowiedziana premiera nowej, autorskiej gry na konsolę Nintendo Switch, pierwotnie planowana była na I kwartał 2020 r., zostanie przesunięta na II kwartał 2020 r., poinformowano również.

O konkretnych przesunięciach w premierach pozostałych tytułów spółka będzie informowała w formie osobnych raportów. Aktualnie nie jest jednak możliwe precyzyjne określenie ewentualnych skutków obecnej sytuacji oraz ile ona potrwa. Jest to uzależnione od wielu dynamicznych i zewnętrznych czynników pozostających poza wpływem emitenta, podsumowano.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)