Sonka finalizuje portowanie 'Book of Demons' dla 505 Games, premiera w kwietniu



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Sonka finalizuje portowanie gry "Book of Demons" dla 505 Games, wydawcy gry. Gra jest portowana na platformy Nintendo Switch, Playstation 4 oraz Xbox One, podała spółka. Data premiery planowana jest na kwiecień 2020 r.

"Za wykonanie portu gry emitent otrzymał zapłatę, przysługuje mu również określony w umowie procent zysków ze sprzedaży gry na konsoli Nintendo Switch, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez Nintendo eShop oraz kosztów portu i wydawniczych" - czytamy w komunikacie.

Cena oraz regiony, w których zostanie wydana gra, zależą w pełni od 505 Games. Data premiery planowana jest na kwiecień 2020 r., podano także.

Dotychczas gra w wersji na PC została sprzedana na platformie Steam w ilości ponad 400 000 kopii.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2019 r.

(ISBnews)