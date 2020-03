Poniedziałek był pierwszym dniem próbnego egzaminu ósmoklasisty, do którego uczniowie – po raz pierwszy, w związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół – podeszli w swoich domach, korzystając z zamieszczanych na stronie CKE i okręgowych komisji arkuszy. Miały być opublikowane ok. godz. 9.00, czyli wtedy, gdy zwyczajowo zaczynał się egzamin.

Rano pojawiły się problemy z działaniem strony CKE. Jak wyjaśniła w komunikacie przesłanym PAP rzecznik resortu Anna Ostrowska, "chwilowe problemy wynikały z chęci użytkowników do pobrania w tym samym czasie arkuszy z jednej strony CKE". Tymczasem, jak dodała, do dyspozycji były też strony okręgowych komisji i MEN.

Jednocześnie zachęciła, aby w kolejnych dwóch dniach próbnego egzaminu pobieranie arkuszy rozłożyć w czasie.

"Kluczowe nie jest to, o której godzinie pobierzemy arkusz, ale to, aby zmieścić się w czasie, czyli w 120 minutach na napisanie egzaminu próbnego. Należy też pamiętać, że ma to być samodzielna praca, moment na oszacowanie swoich sił, sprawdzenie swoich możliwości, tego, co jeszcze należy poprawić i powtórzyć" – zauważyła.

Ostrowska podkreśliła też, że materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów przygotowały wspólnie: MEN, CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne.

"Jest to wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów, którzy co roku sami organizowali egzaminy. W tym roku chcieliśmy wesprzeć dyrektorów w bieżących zadaniach i przygotowaliśmy gotowe arkusze, które zarówno nauczyciel, dyrektor szkoły, jak i sam uczeń mogą ściągnąć ze strony CKE, okręgowych komisji i z ministerstwa edukacji" – powiedziała.

Przeprowadzenie egzaminu próbnego jest dobrowolne. We wtorek ok. godz. 9.00 będą publikowane arkusze egzaminacyjne z matematyki, a w środę z języków obcych.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Z dotychczasowych wypowiedzi ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego wynika, że na razie zaplanowane terminy egzaminu ósmoklasisty, a także maturalnego, nie są zagrożone.

Od 12 marca do 10 kwietnia w związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec