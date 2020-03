Agora zawiesiła negocjacje ws. finansowania, otrzymała prolongatę spłaty kredytu



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Agora w związku z pandemią koronawirusa zawiesiła negocjacje z konsorcjum banków w celu pozyskania kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych Grupy Agora, zgodnych ze strategią biznesową na lata 2018-2022, a także na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych, podała spółka. Agora otrzymała również prolongatę spłaty raty kredytowych do 4 maja.

Negocjacje te zostają zawieszone do czasu zakończenia pandemii. Strony negocjacji podtrzymują chęć powrotu do rozmów i skupiają się obecnie, w ramach relacji bilateralnych, na zapewnieniu spółce oraz grupie Helios finansowania do czasu zakończenia walki ze skutkami pandemii, podano.

"W ramach tych rozmów [...] Agora informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym porozumienia do powyższej umowy, wydłużającego termin spłat rat kapitałowych kredytów udostępnionych na podstawie umowy, a przypadających do spłaty w dniu 1 kwietnia 2020 r. w kwocie 8,3 mln zł, do dnia 4 maja 2020 r. Spółka podjęła także rozmowy w celu dalszej prolongaty spłaty rat kredytowych" - czytamy w komunikacie.

Agora poinformowała jednocześnie, że jej spółka zależna Helios podpisała również z Santander Bank Polska aneksy do dwóch umów kredytów inwestycyjnych wydłużających termin spłat rat kapitałowych przypadających od 31 marca do 30 czerwca 2020 r., w łącznej kwocie 0,7 mln zł, do 30 września 2020 r. oraz w przypadku jednej z umów kredytu inwestycyjnego (zawartej 18 maja 2018 r.) aneks wydłużający termin spłat rat kapitałowych przypadających od 31 marca do 31 sierpnia 2020 r., w łącznej kwocie 0,5 mln zł do 31 maja 2023 r.

"Helios otrzymał również pozytywną decyzję ze strony banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (BNP Paribas) na prolongatę spłaty rat kapitałowych pięciu kredytów inwestycyjnych udzielonych przez ten bank, których termin płatności przypada od 31 marca do 31 maja 2020 r. Zgodnie z informacją uzyskaną od BNP Paribas nowym terminem płatności kwoty 0,65 mln zł (suma wartości trzech rat kapitałowych wynikających z trzech umów kredytu inwestycyjnego) będzie 31 grudnia 2020 r. Trzy raty kapitałowe kredytu wynikającego z kolejnej umowy z tym bankiem w łącznej kwocie 0,41 mln zł będą płatne do 29 października 2021 r. oraz trzy raty kapitałowe należne na podstawie ostatniej umowy z tym bankiem, w łącznej kwocie 0,5 mln zł, będą płatne do 29 marca 2024 r." - podsumowano.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)