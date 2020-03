Red Dev Studio: Premiera gry 'Doubles Hard' ustalona na 15 kwietnia



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Premiera gry "Doubles Hard", przygotowanej przez Red Dev Studio, na platformie Nintendo Switch została ustalona na 15 kwietnia 2020 roku, podała spółka.

Gra zadebiutuje na platformie Nintendo Switch, a niedługo potem również na Steam. "Doubles Hard" to gra logiczno-zręcznościowa, inspirowana klasykiem o zbieraniu diamentów. W odróżnieniu od pierwowzoru, rozgrywka toczy się na w pełni trójwymiarowej planszy. Producentem gry jest Red Dev Studio, a rolę wydawcy i dystrybutora pełni Ultimate Games, poinformowano.

Już wkrótce na rynek trafi kolejny tytuł w ramach dalszej kooperacji. Będzie to "Drill Deal" - symulator morskiej platformy wiertniczej, podano także.

"W połowie kwietnia na rynek trafi nasz pierwszy tytuł z zaplanowanych premier na ten rok - 'Doubles Hard' będzie dostępny w wersji konsolowej na Nintendo Switch. Tytuł jest hołdem dla kultowej gry 'Boulder Dash', w której gracz zbiera diamenty na dwuwymiarowej planszy. Ponieważ naszym celem było podniesienie rozgrywki na nowy poziom, postanowiliśmy udoskonalić jej pierwowzór i dołożyć do niej trzeci wymiar. Dzięki temu zyskamy możliwość projektowania bardziej skomplikowanych poziomów. Nasz projekt niebawem będzie także dostępny w wersji na PC (Steam), co mam nadzieję ucieszy jeszcze większą rzeszę fanów gier logiczno-zręcznościowych" - powiedział prezes Red Dev Studio Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.

Oprócz wspomnianej produkcji, Red Dev Studio prowadzi pracę nad innymi tytułami. Aktualnie w portfolio studia znajdują się m.in.: "Chicken Rider" (PC, Mobile, Nintendo Switch), "Professor Madhouse" (PC, Mobile), "Powertris" (Mobile), "Drill Deal" (w produkcji, Steam - premiera niebawem), "Down to Hell" (wersja na PC, Mac i Switch), wymieniono.

W grudniu 2019 roku spółka wprowadziła do sprzedaży "Down to Hell" w wersji na Nintendo Switch. W kilka dni od rozpoczęcia dystrybucji gra została sprzedana w liczbie ponad 1 tys. kopii.

"Ze względu na duży potencjał gry i jej niezwykle rozwojowy charakter, we wrześniu ubiegłego roku udzieliliśmy firmie Silver Lynx Games licencji na wykonanie i komercjalizację gry w wersji planszowej. Obecnie trwa kampania na platformie Kickstarter, dzięki której Silver Lynx Games pozyskał fundusze na realizację projektu. Próg minimalny został osiągnięty już w pierwszej dobie kampanii. Do jej zakończenia pozostało jeszcze kilka dni, a Silver Lynx Games pozyskał już ponad 65 tys. USD z zakładanych 30 tys." - dodał Sypko.

Dodatkowe środki zostanę przeznaczone na rozwinięcie planszowej wersji gry zarówno pod względem jakości wykonania, jak i zawartości rozgrywki. Projekt trafi do sprzedaży pod koniec 2020 roku, wyjaśnił.

W 2020 roku spółka szykuje ambitną produkcję w klimacie post-apokaliptycznym - Project X. Aktualnie projekt jest w fazie planowania, podsumowano.

Wydawcą wszystkich dotychczasowych gier Red Dev Studio jest notowana na GPW spółka Ultimate Games.

Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.

(ISBnews)