Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Spółki z Grupy Ciech: Ciech Pianki i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję odpowiednio o 30% i 10% w wyniku pandemii koronawirusa i planują dalszy spadek produkcji, podał Ciech.



"Sytuacja na rynku meblarskim wymusiła na Ciech Pianki Sp. z o.o. ograniczenie produkcji pianki. W 13 tygodniu 2020 roku produkcja pianki została ograniczona o 30 %. W 14 tygodniu 2020 roku planowane jest ograniczenie produkcji pianki o 60%. Na dzień publikacji niniejszego raportu trudno jednoznacznie ocenić czy sytuacja rynkowa ulegnie pogorszeniu, jednak Grupa Ciech spodziewa się dalszego spadku produkcji pianki" - czytamy w komunikacie.



"Drugi znaczący odbiorca szklistego krzemianu ograniczył w swoim zakładzie produkcję do 40%. Ograniczenie produkcji przez głównych odbiorców szklistego krzemianu zmusiło Ciech Vitrosilicon S.A. do ograniczenia produkcji o 10%. Na dzień publikacji niniejszego raportu trudno jednoznacznie ocenić czy sytuacja rynkowa ulegnie pogorszeniu. W przypadku dalszego obniżenia wielkości produkcji Ciech Vitrosilicon S.A. jest przygotowany do magazynowania produktów" - czytamy dalej.



Grupa Ciech podjęła intensywne działania w zakresie zapewnienie niezakłóconych dostaw i dostępności surowców niezbędnych do produkcji oraz produktów dla klientów, a także ciągłości produkcji w zakładach produkcyjnych, podkreślono w komunikacie.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)