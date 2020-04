LPP przekazało 100 tysięcy masek ochronnych dla szpitali



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - LPP w ramach wsparcia szpitali przekazało już 100 tysięcy maseczek ochronnych. Pierwsza partia trafiła do 40 ośrodków ochrony zdrowia. Pomoc kierowana jest już nie tylko do placówek z Pomorza i Małopolski, dociera również do innych regionów w kraju. W sumie do potrzebujących trafią maseczki ochronne o wartości ponad 1 mln zł, podała spółka.

"Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Każdego dnia napływają do nas kolejne prośby o wsparcie. Staramy się reagować zarówno na indywidualne potrzeby szpitali, jak i poszczególnych oddziałów szpitalnych" - powiedziała prezes Fundacji LPP Patrycja Zbytniewska, cytowana w komunikacie.

"Faktem jest, że pierwotnie planowaliśmy kierować wsparcie do placówek znajdujących się na Pomorzu i w Małopolsce. Niemniej, staramy się reagować na bieżąco, a wraz z upływem czasu rośnie liczba próśb również od placówek, spoza tych regionów, dlatego każdego dnia działamy coraz szerzej" - dodała Zbytniewska.

Spółka pomogła w ten sposób już 40 placówkom, w tym m.in. szpitalom jednoimiennym, szpitalom zakaźnym oraz innym zgłaszającym się ośrodkom ochrony zdrowia takim jak pogotowia, centra opieki medycznej, fundacje czy organizacje opiekuńcze. Transporty kolejnych masek z Chin na bieżąco kierowane są już także do oddziałów spoza Pomorza czy Małopolski. Od kilku dni trafiają do jednostek w całej Polsce m.in. z Grudziądza, Wrocławia, Białegostoku, Łodzi czy Dolnego Śląska, podano także.

"Dodatkowo pracownicy LPP zainicjowali wewnętrzną akcję szycia maseczek bawełnianych w biurach w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Pracownicy uszyli już ponad 2 500 maseczek ochronnych, które trafiły do placówek medycznych oraz organizacji społecznych. Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnące potrzeby, inicjatywę rozszerzono o kolejne działania. W ostatnich dniach uszyto fartuchy ochronne według prototypu przygotowanego przez pracowników LPP oraz wykrojów wykonanych przez firmę MODERN Grażyna Tyrakowska. Te środki ochrony przekazane zostaną na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Następne partie spółka będzie sukcesywnie przekazywać kolejno zgłaszającym się placówkom" - czytamy dalej w komunikacie.

"Potrzeba pomocy jest ogromna. Każdego dnia do naszego magazynu trafiają kolejne transporty masek, które błyskawicznie staramy się dystrybuować dalej do szpitali. Wiemy, że w obecnej sytuacji każda ich ilość jest na wagę złota. Dlatego staramy się, aby z tej pomocy mogła skorzystać jak największa liczba placówek" - podsumowała prezes Fundacji LPP.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

