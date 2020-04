Intersport wdraża zmiany w organizacji pracy i płacach od 1 IV do 30 VI



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Intersport Polska, w celu ochrony miejsc pracy i ograniczenia kosztów funkcjonowania poprzez redukcję wynagrodzeń, na czas trwania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych, wdraża w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. zmiany w zakresie organizacji pracy personelu, podała spółka.

Polegają one na wprowadzeniu:

a) przestoju ekonomicznego dla pracowników niefunkcjonujących sklepów oraz pracowników centrali, którzy ze względu na zamknięcie sklepów nie mogą realizować swoich kluczowych zadań - oznacza to obniżenie o 50% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż do minimalnego wynagrodzenia brutto;

b) obniżenie wymiaru czasu pracy do 4/5 etatu dla pracowników, którzy są konieczni do utrzymania ciągłości funkcjonowania spółki, a tym samym zmniejszenie im wynagrodzenia brutto o 20%;

c) wstrzymaniu podpisywania nowych umów ze zleceniobiorcami. Spółka informuje, że na dzień 31.03.2020 wygasły wszystkie umowy cywilno-prawne zleceniobiorców, którzy przy normalnym funkcjonowaniu sklepów wspierali sprzedaż.

Jednocześnie każdy z pracowników Intersport ma prawo do skorzystania z dostępnych form usprawiedliwiania swoich nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami, podano także.

W przypadku uchylenia stanu epidemii lub jego wydłużenia czas trwania powyższych zmian może zostać zmieniony decyzją zarządu. Spółka jest też w trakcie składania stosownych wniosków w celu uzyskania pomocy dopłat do pracowników, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zaznaczono.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)