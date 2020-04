Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy to jeden z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Do tej pory złożono niemal 2,5 tys. wniosków o tę formę wsparcia.

"Z naszych najnowszych danych wynika, że w całym kraju do wojewódzkich urzędów pracy trafiły wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń 32,4 tys. pracowników objętych wsparciem z powodu przestoju ekonomicznego i ok. 68,7 tys. z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy" – podała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Resort rodziny poinformował, że przedsiębiorcy wnioskują łącznie o 560,9 mln zł dofinansowania na wynagrodzenia i na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, należnych od pracodawcy (z tego 139,8 mln zł z tytułu przestoju ekonomicznego i 421,1 mln zł z powodu obniżonego wymiaru czasu pracy).

Zdaniem szefowej MRPiPS liczby te najlepiej pokazują, jak oczekiwane i potrzebne są działania wspierające przedsiębiorców.

"Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to bardzo ważny instrument. Sytuacja jest trudna i z całą pewnością nie unikniemy kryzysu, ale dzięki rozwiązaniom składającym się na tzw. tarczę antykryzysową uda nam się maksymalnie ograniczyć negatywne skutki epidemii. Obok troski o zdrowie i życie Polaków naszym priorytetem jest ochrona miejsc pracy" – zaznaczyła minister Maląg.

Mikroprzedsiębiorcy złożyli także 26765 wniosków o pożyczki na łączną kwotę 133,8 mln zł.

Taka niskooprocentowana pożyczka w wysokości do 5 tys. zł podlega umorzeniu, pod warunkiem że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia w stosunku do stanu z 29 lutego br.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska