POPiHN: Zużycie paliw w Polsce wyniosło 34,76 mln m3 w 2019, wzrost o 4% r: r



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Łączne oficjalne zużycie sześciu gatunków paliw płynnych w Polsce wyniosło 34,76 mln m3 w 2019 roku, o 1,21 mln m3 (albo 4%) więcej niż rok wcześniej, podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Sprzedaż trzech gatunków paliw samochodowych (benzyny, olej napędowy, autogaz) zwiększyła się w 2019 roku o 4% do 32,45 mln m3, natomiast cały rynek sześciu gatunków paliw (również paliwo lotnicze Jet, lekki olej opałowy i ciężki olej opałowy) również wzrósł o 4%, do 34,76 mln m3, wynika z danych POPiHN.

Najszybciej rosła sprzedaż benzyn silnikowych, która zwiększyła się o 6% do 6,43 mln m3 i był to piąty rok z rzędu intensywnego wzrostu tego segmentu. Rynek oleju napędowego wzrósł o 3% do 20,95 mln m3, a rynek LPG zwiększył się o 5%, do 5,1 mln m3, podał POPiHN.

"Gospodarka krajowa rosła, Polacy posiadali coraz więcej samochodów i coraz więcej podróżowali. Ceny paliw były na akceptowalnym poziomie, a państwowe służby trzymały szarą strefę w ryzach. Czynniki te sprawiły, że konsumpcja paliw w Polsce kolejny rok wzrosła. Wzmożony oficjalny popyt notowano dla trzech głównych gatunków paliw transportowych - benzyny silnikowej, oleju napędowego i autogazu. Lepszy od ubiegłorocznego wynik zanotowała też sprzedaż paliwa lotniczego Jet. Mniejsze zainteresowanie rynek wykazał paliwami grzewczymi - lekkim i ciężkim olejem opałowym" - czytamy w raporcie.

Zmniejszył się udział importu w polskim rynku paliw płynnych. W 2019 r. spoza granic Polski pochodziło łącznie 10,49 mln m3 paliw, w porównaniu do 10,72 mln m3 rok wcześniej. Dało to w sumie 30% udziału importu w rynku, wobec 32% w 2018 roku.

Mniej niż rok temu sprowadzono oleju napędowego i benzyn, wzrósł natomiast import gazu płynnego LPG.

"Produkcja paliw płynnych w 2019 r. - benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu płynnego LPG, paliwa lotniczego typu JET oraz oleju opałowego lekkiego (LOO) i ciężkiego (COO) wyniosła 27,7 mln m3. Przyrost produkcji polskich rafinerii i blendowania paliw, które w warunkach polskich też jest traktowane jako produkcja, wyniósł 1% w stosunku do wyniku z roku poprzedniego. Zwiększenie dostaw na rynek z tego źródła zaopatrzenia wzrosło o prawie 400 tys. m3" - czytamy również w raporcie.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

