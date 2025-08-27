Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym 2025 - ulga termomodernizacyjna

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na termomodernizację budynku, w tym na wymianę pokrycia dachowego. Ważne jest, aby przedsięwzięcie miało na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, co oznacza, że sama wymiana dachu może nie wystarczyć. Należy również zadbać o odpowiednią izolację termiczną dachu. ​Warunki skorzystania z ulgi:

Ulga przysługuje podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.​

jednorodzinnych budynków mieszkalnych.​ Wydatki muszą dotyczyć działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej , takich jak ocieplenie dachu czy wymiana pokrycia dachowego na bardziej energooszczędne.​

, takich jak ocieplenie dachu czy wymiana pokrycia dachowego na bardziej energooszczędne.​ Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.​

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze nie przewiduje bezpośredniego dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego. Jednak w ramach tego programu można uzyskać wsparcie na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, takie jak ocieplenie dachu czy stropu. Warto zwrócić uwagę, że budynki z dachem pokrytym azbestem mogą nie kwalifikować się do udziału w programie Czyste Powietrze. ​Jak skorzystać z programu?

Budynek musi spełniać wyżej wymienione kryteria kwalifikacyjne do programu.​

Trzeba wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie, np. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.​

Przystąpić do realizacji prac zgodnie z założeniami projektu, po uzyskaniu akceptacji.

Programy lokalne i gminne - dofinansowanie do wymiany dachu 2025

Wiele gmin i miast w Polsce realizuje własne programy dofinansowania usuwania azbestu, w tym wymiany dachów pokrytych eternitem. Dotacje te często obejmują demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest. W niektórych przypadkach dofinansowanie może pokrywać nawet 100% kosztów związanych z usunięciem azbestu. Terminy składania wniosków oraz szczegółowe warunki uczestnictwa różnią się w zależności od lokalizacji. Na przykład, w Warszawie wnioski można składać do 31 marca każdego roku, natomiast w gminie Myszków termin upływa 14 marca 2025 roku. ​Jak uzyskać dofinansowanie od gminy?

Trzeba sprawdzić dostępność programów, czyli skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, aby dowiedzieć się więcej o aktualnie dostępnych programach dofinansowania.​

Wypełnić wymagane dokumenty i złożyć je w odpowiednim terminie. Niektóre gminy wymagają złożenia wniosku przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem azbestu.​

Upewnić się, że prace związane z demontażem azbestu są wykonywane przez uprawnione firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.​

Kredyty preferencyjne i pożyczki na wymianę dachu 2025

W 2025 roku warto rozważyć również skorzystanie z preferencyjnych kredytów na termomodernizację. W 2025 roku banki oferują specjalne pożyczki wspierane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), które mogą być przeznaczone na wymianę dachu. Preferencyjne warunki to: