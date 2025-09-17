Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Human Behaviour, stanowi uzupełnienie rosnącej liczby badań naukowych dowodzących, że krótszy tydzień pracy może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

W badaniu, którego wyniki przytacza Euronews wzięło udział około 2900 pracowników ze 141 organizacji w sześciu krajach. Biorące udział w eksperymencie firmy z Australii, Kanady, Irlandii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych skróciły swój tydzień pracy do czterech dni bez obniżania wynagrodzenia.

Pół roku badania

Przed rozpoczęciem eksperymentu firmy przeszły dwumiesięczne szkolenia oraz, dla poprawy efektywności wprowadziły zmiany w swoich procesach pracy. Po tych zmianach, na sześć miesięcy wprowadzono czterodniowy tydzień pracy. Po pół roku eksperymentu skracającego tydzień pracy o 20 proc. pracownicy, którzy pracowali o jeden dzień mniej, zgłaszali mniejsze wypalenie zawodowe, lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz większą satysfakcję z pracy.

Tymczasem w grupie porównawczej w 12 amerykańskich firmach, które nie skróciły swojego tygodnia pracy, nie odnotowano żadnych zmian.

Badanie wykazało też, że im bardziej ludzie skracali liczbę godzin pracy, tym lepsze mieli odczucia dotyczące swojej pracy, mniejszego wypalenia zawodowego, a w pewnym stopniu także swojego zdrowia psychicznego. Okazało się, że skrócenie czasu pracy zaledwie o kilka godzin może mieć pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników.

Trzy pozytywne czynniki

Większość firm biorących udział w eksperymencie nadal stosowała krótsze tygodnie pracy rok po uruchomieniu projektu. Wyniki przedłużonego badania wykazały, że pozytywny wpływ nie zanikał z czasem, gdy ludzie przystosowywali się do nowych harmonogramów.

Jak wykazują badania krótszy tydzień pracy niesie ze sobą trzy podstawowe korzyści wpływający na dobre samopoczucie pracowników: mniejsza liczby problemów ze snem, mniejsze zmęczenie i postrzeganie zdolności pracowników do pracy.

Krótszy tydzień pracy w Europie

Przed rozpoczęciem testów pracownicy objęci badaniem pracowali średnio 40 godzin tygodniowo. W czasie eksperymentu ich tygodniowy czas pracy skrócił się do 32 godzin. Jak zauważa Euronews to już średni tydzień pracy w Holandii, podczas gdy średnia w całej Unii Europejskiej wynosi 36 godzin.

Jednak wyniki mogą być nadal pouczające dla krajów i organizacji, które chcą odciążyć swoich pracowników. Euronews podaje przykład Hiszpanii, która realizuje obecnie plany skrócenia tygodnia pracy z 40 do 37,5 godziny.

Inne kraje, w tym Polska, Islandia, Niemcy i Portugalia, także eksperymentują z krótszym tygodniem pracy jako potencjalną odpowiedzią na rosnące wskaźniki depresji, lęku i wypalenia zawodowego wśród pracowników. W Belgii pracownicy już mają prawo wnioskować o czterodniowy tydzień pracy.

