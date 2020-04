Play udostępnia specjalne rozwiązania dedykowane zdalnej edukacji



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Play przygotował specjalne rozwiązania dedykowane celom zdalnej edukacji, poinformował prezes Jean Marc Harion. M.in. korzystanie z platform edukacyjnych nie będzie pomniejszało pakietu danych.

"Rozumiemy odpowiedzialność, która spoczywa na nas, jako na dostawcy usług telekomunikacyjnych i dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć bezpłatny dostęp do kluczowych platform edukacyjnych. Wyrażamy nadzieję, że niniejsze szczególne działanie wesprze środowisko oświatowe oraz uczniów w skuteczny sposób i przyczyni się do realizacji programów edukacyjnych w nowym modelu nauczania, który stał się naszą rzeczywistością" - powiedział Harion, cytowany w komunikacie.

W ramach akcji operator przygotował wiele konkretnych rozwiązań, a teraz także wspiera nauczycieli oraz uczniów. Dzięki działaniom operatora otrzymują oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki oraz mają zapewniony nieprzerwany dostęp do edukacji, podano w informacji.

"W trosce o uczniów oraz nauczycieli Play uruchomił procedury zero-rating dla platform edukacyjnych, dzięki którym prowadzone jest zdalne nauczanie. W efekcie, korzystanie z nich przez klientów Play nie będzie pomniejszało pakietu danych. Takie rozwiązanie nie wymaga dodatkowej aktywacji po stronie użytkownika czy weryfikacji specjalnych uprawnień i będzie działać automatycznie we wszystkich ofertach sieci Play. Szczegółowa lista platform została przygotowana na bazie rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej" - czytamy dalej.

Inicjatywa wspierająca obszar edukacji jest kolejnym działaniem Play w ramach wsparcia walki ze skutkami epidemii. Jego klienci mogą korzystać z szeregu usprawnień i dodatkowych przywilejów takich, jak 6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video, możliwości oglądania materiałów z pakietów Extra oraz Kids bez dodatkowych opłat w ramach Play Now, czy darmowych pakietów transmisji danych. Operator zaadresował też potrzeby seniorów po 65 roku życia, którym zaproponował odroczony termin zapłaty za faktury (w przypadku osób korzystających z abonamentu) oraz przedłużoną do końca czerwca ważność konta (dla posiadaczy ofert „na kartę"), wymieniono w informacji.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)