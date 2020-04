Główny Inspektorat Sanitarny przekazał we wtorek, że wykaz dostępny jest pod linkiem >>>

Produkty biobójcze wykazujące działanie wirusobójcze, to produkty przeznaczone do dezynfekcji zarówno do użytku prywatnego jak i publicznego.

Sanepid podnosi, że należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo stosowania takich środków, które mogą wywierać szkodliwe działanie np. drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych.