Zysk netto mBanku może być niższy r: r w I kw. 2020 r.



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - mBank szacuje, że zysk netto w I kwartale br. może być niższy r/r ze względu na oczekiwany wzrost kosztów ryzyka. Obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o łącznie 100 pb wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy grupy - obecnie wpływ ten jest szacowany na ok. 155 mln zł w 2020 r., przy założeniu stałej sumy bilansowej, podał bank.

"Ze względu na potencjalne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, grupa spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka. W związku z tym, zarząd informuje, że oczekiwany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2020 roku może być niższy od zysku netto osiągniętego w porównywalnym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

mBank odnotował 164 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 412,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o łącznie 100 punktów bazowych, dokonane 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku, będzie miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy.

"Obecnie wpływ ten jest szacowany na ok. 155 mln zł w 2020 roku, przy założeniu stałej sumy bilansowej. Ostateczny wpływ może się różnić od bieżącego oszacowania w zależności od sytuacji makroekonomicznej, aktywności biznesowej oraz rozwoju wolumenów" - czytamy także.

mBank podał, że sytuacja płynnościowa i kapitałowa grupy jest dobra. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe grupy są wysokie i przekraczają wymagane przez regulatora poziomy. Decyzja Ministerstwa Finansów o obniżeniu bufora ryzyka systemowego do zera skutkuje obniżeniem minimalnego wymogu kapitałowego na poziomie skonsolidowanym o 2,83 pkt proc.

"Grupa prowadzi swoją działalność bez zakłóceń. Obsługa klientów odbywa się zarówno w placówkach, jak i zdalnie. Większość oddziałów pozostała otwarta, zamknięte są natomiast mKioski co wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych. Bank zachęca klientów do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu i informuje o czynnościach, które nie wymagają wizyty w placówce" - czytamy także.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)