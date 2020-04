"Moja ocena pomysłów przedstawionych przez premiera Morawieckiego jest bardzo pozytywna. Trzeba teraz bardzo szybko i realnie pomóc firmom, które od kilku tygodni nie mogą prowadzić normalnej działalności gospodarczej. Program jest bardzo przekrojowy, bo oferuje pomoc zarówno dla małych, jak średnich i dużych firm" - powiedział Tomasz Janik w rozmowie z PAP.

Zastrzegł przy tym, że ocena ta dotyczy założeń tarczy, gdyż na razie nie można mówić o kwestii realizacji programu. Jak mówił, środowiska przedsiębiorców podnosiły podczas spotkania z szefem rządu, iż warunkiem powodzenia programu jest ograniczenie biurokracji, i uzyskały zapewnienie, że program ma być oparty w dużej mierze o oświadczenia i działanie w dobrej wierze.

Zdaniem prezesa PTG programowi dobrze wróży to, że w przekazywaniu pieniędzy ma uczestniczyć Polski Fundusz Rozwoju. "Wiele jest dobrych pomysłów, ale realizacja jest trudna. Zakładam jednak, że PFR jako instytucja o charakterze nie administracyjnym, ale biznesowym, poradzi sobie z tym" - powiedział.

Tomasz Janik wskazał również, że pomocy potrzebują także firmy, które stosunkowo dobrze przechodzą przez okres ograniczeń związanych z epidemią, ale mają przez nią utrudniony dostęp do finansowania bankowego.

"Banki nie chcą obsługiwać nowych projektów biznesowych, a są też przedsiębiorstwa, które mogą wykorzystać epidemię biznesowo poprzez przejmowanie klientów z różnych części świata. Mam sygnały, że firmy dostają zapytania ofertowe np. z USA związane z zamówieniami, które wcześniej realizowane były w Niemczech czy we Włoszech, a tam fabryki stoją. Jest to jakaś szansa i warto byłoby tym firmom ułatwić uruchomienie tych projektów biznesowych" - powiedział.

Przedstawiona w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. "tarcza finansowa" ma pomóc firmom w okresie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Wartość pomocy finansowej, która ma trafić bezpośrednio do firm, ma wynieść ponad 100 mld zł.

Zgodnie z programem, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy – to ponad 4 mln zł, a duże – proporcjonalnie więcej.