"My w zasadzie co tydzień, co dwa tygodnie, będziemy przedstawiali nowe rozwiązania prawne, które na obecne czasy są konieczne" - mówił dla portalu Onet minister kultury.

Zwrócił uwagę, że rząd przygotował już dwie transze tzw. tarczy antykryzysowej. "Już następna jest przygotowana, m.in. z pierwszym zapisem dotyczącym też kultury" - poinformował Gliński.

Przypomniał także programy MKiDN stworzone dla artystów na czas epidemii. Mówił m.in. o programie "Kultura w sieci", na który resort przeznaczył 20 mln zł. Zaznaczył, że kwota ta jest przeznaczona "tylko na pierwszy etap tego programu i jest to jedno z bardzo wielu działań, które są realizowane".

"My obliczamy, że nawet do 4 mld zł może liczyć wkład czy wsparcie państwa w ramach działań Ministerstwa Kultury i działań związanych z tarczami antykryzysowymi, które są w tej chwili procedowane" - podkreślił szef MKiDN.

Jak mówił, "tych rozwiązań w ramach tych regulacji jest bardzo dużo". "Przyznaję, że one są dość skomplikowane, ale trzeba wziąć pod uwagę, że musimy to zrobić w sposób najbardziej efektywny. Nie mamy nieograniczonych możliwości finansowych" – mówił szef resortu kultury.

Odnosząc się do tego, że Niemcy są podawane jako przykład w przygotowywaniu takich rozwiązań, podkreślił, że "nie stać państwa polskiego na to, żeby w taki sposób wspierać swój sektor kultury, jak robią to Niemcy". Jak mówił, "być może ich na to stać, my dopiero nadrabiamy wieloletnie zaległości, jeszcze z komunizmu żeśmy do końca nie wyszliśmy także i w tym obszarze".

Wicepremier Gliński przekazał, że w Ministerstwie Kultury trwają również prace nad uruchomieniem programu rekompensującego straty artystów po ustaniu epidemii koronawirusa. "Ja myślę, że to będzie taki program dla kultury w ogóle. W tej chwili obliczamy, że to będzie ok. 50 mln zł po wyjściu ze stanu epidemicznego" - wyjaśnił.

Jak mówił, rekompensaty powinny być wypłacane "mniej więcej w drugim półroczu, po nowelizacji budżetu". "My już tej chwili mamy pewne pierwsze informacje dotyczące strat, wynikające z tego, że np. bilety są niesprzedawane itd., te szacunki już otrzymaliśmy wstępne i pod tym kątem będziemy nowelizowali budżet" - zaznaczył minister kultury. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska