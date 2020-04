Plantwear wprowadził do sprzedaży bawełniane maseczki ochronne



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Plantwear wprowadził do sprzedaży bawełniane maseczki ochronne, podała spółka.

Decyzja o poszerzeniu asortymentu wynika z dużego zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów w związku z nałożeniem przez rząd RP nakazu zasłaniania twarzy (nosa i ust) w przestrzeni publicznej od 16 kwietnia 2020, podano w komunikacie.

"Maseczka ochronna stała się obecnie produktem pierwszej potrzeby. W związku z licznymi zapytaniami o ten produkt, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadzamy wysokiej jakości, bawełniane maseczki do naszej oferty" - powiedział prezes Plantwear Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

Spółka zapowiedziała, że przekaże szpitalom tyle maseczek, ile zostanie sprzedanych w sklepie internetowym. Wcześniej wsparcie uzyskał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

"Zleciliśmy uszycie 200 maseczek, a dodatkowo, za każdą zakupioną bransoletkę plecioną, do tej puli dorzucimy jeszcze jedną sztukę. Obecnie do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przekazaliśmy już przeszło 1 000 maseczek. Maseczki nie są certyfikowane, jednak w obecnej sytuacji placówki medyczne zgłaszają chęć ich wykorzystania po sterylizacji na miejscu" - wskazała wiceprezes Ewelina Bury.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

