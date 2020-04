MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m: m do 2 379 mln zł w marcu



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 2 379 mln zł mln zł w marcu (wobec 2 293 mln zł miesiąc wcześniej), poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

"W marcu 2020 roku sprzedano obligacje:

- 3-miesięczne (OTS0620) - 596,7 mln zł,

- 2-letnie (DOS0322) - 358,4 mln zł,

- 3-letnie (TOZ0323) - 13,9 mln zł,

- 4-letnie (COI0324) - 1 185,8 mln zł,

- 10-letnie (EDO0330) - 206,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1 185,8 mln zł (50% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (25%) i 2-letnie (15%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych przeznaczonych dla beneficjentów programu Rodzina 500+ przeznaczono 18,5 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"Łącznie w pierwszym kwartale br. nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup oszczędnościowych obligacji skarbowych środki o wartości ponad 7 mld zł. Od początku roku utrzymuje się wysokie zainteresowanie obligacjami. W marcu sprzedaż osiągnęła wartość blisko 2,4 mld zł. Co warto podkreślić, ponad 40% obligacji zostało zakupionych przez internet. Dzięki aktywacji internetowego dostępu do rachunku rejestrowego można w dowolnym momencie, bez wychodzenia z domu, zarządzać własnym portfelem obligacji. Takie rozwiązanie zapewnia nam bezpieczny i elastyczny dostęp do naszych oszczędności" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

