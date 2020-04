Fitch obniżył ratingi IDR Getin Noble Banku do CCC+ i C



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył rating długookresowy IDR Getin Noble Banku do CCC+ z B-, a krótkookresowy IDR do C z B, podał bank.

"Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów banku tj. dla:

• oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: B- do CCC+

• oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: B do C

• oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z poziomu: BB-(pol) do B+(pol)

• oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: b- do ccc+" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Fitch potwierdził utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

• oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol)

• oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: "5"

• minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: "no floor"

"Jako główne czynniki podjętej decyzji o zmianie oceny ratingowej banku agencja wskazała naruszenie normy kapitałowej (łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu CRR, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz zaraportowanie po raz kolejny straty finansowej" - czytamy dalej.

Agencja podała w uzasadnieniu, że naruszenie normy kapitałowej było spowodowane wzrostem wartości aktywów ważonych ryzykiem związanej bezpośrednio z aprecjacją wartości franka szwajcarskiego w połączeniu z niekorzystnym przeszacowaniem wartości portfela polskich obligacji skarbowych wywołanego wzrostem ich rentowności.

"Bank [...] zwraca uwagę, iż skala zaburzeń w skali makro wywołana przez rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 przekłada się na bezprecedensową zmienność na rynkach finansowych, w tym wolatylność kursów walut i rentowność instrumentów finansowych. Skala tej zmienności jest na tyle istotna, iż może decydować w najbliższym czasie o wysokiej zmienności poziomu współczynnika kapitałowego banku" - wskazano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)