Przychody TXM spadły o 50% r: r do ok. 32 mln zł w I kw. 2020

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 32 mln zł w I kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 50% r/r, podała spółka.

Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 254 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,8 tys. m2, która była o 26% niższa niż na koniec stycznia 2019 - jest to sieć dla działalności kontynuowanej, podano również.

"Kluczowym czynnikiem mającym determinujące znaczenie dla wyników sprzedażowych w pierwszym kwartale był wpływ ograniczeń sanitarnych wywołanych pandemią COVID-19. Od 11 marca 2020 roku TXM notuje drastyczny spadek obrotów. W ujęciu ostatniego tygodnia miesiąca (23-28 marca) w stosunku do pierwszego (2-7 marca) tygodnia tego miesiąca odnotowano spadek obrotów o 89%" - czytamy w komunikacie.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

