LiveChat oferuje klientom integrację z Apple Business Chat



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Klienci LiveChat Software mogą już korzystać z integracji z Apple Business Chat - nowym kanałem komunikacji, dzięki któremu użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z firmami, wykorzystując aplikację "Messages" dostępną w produktach Apple, podała spółka.

"Cieszymy się, że od teraz wspieramy Apple Business Chat. To nowy, bardzo angażujący, sposób w jaki firmy mogą docierać do swoich klientów wykorzystujących produkty Apple. Biznesy wykorzystujące LiveChat mogą teraz z łatwością dołączyć do Bety Apple Business Chat" - powiedział prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Firmy wykorzystujące LiveChat mogą od teraz wspierać swoich klientów za pośrednictwem Apple Business Chat, w tym również oferować im możliwość szybkiej i bezpiecznej finalizacji zakupów przy wykorzystaniu Apple Pay. Apple Business Chat daje użytkownikowi pełną kontrolę nad tym jakie informacje przekazuje, a także możliwość skontaktowania się z "żywym" konsultantem, podano dalej.

Aby zacząć rozmowę za pośrednictwem Apple Business Chat, wystarczy kliknąć ikonę "Messages" na stronie internetowej spółki albo w aplikacji iOS. Rozmowa z agentem rozpocznie się natychmiast, a klienci będą mogli do niej zawsze wrócić w wygodnym dla siebie czasie. Apple Business Chat jest obecnie dostępny dla użytkowników i firm z całego świata w trybie Beta i jest wbudowany w system iOS w wersji 11.3 oraz późniejszych, wyjaśnia spółka.

"Informacje wysłane przez Business Chat są przekazywane przez platformę LiveChat do konsoli poszczególnych agentów. Integracja jest zbudowana w oparciu o API platformy LiveChat. Jest szczególnie dedykowana dla tych firm, które rozwijając obsługę klienta stawiają na podejście omnichannel. Instrukcje pozwalające na sprawną i łatwą instalację integracji są dostępne w marketplace LiveChat" - czytamy także.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)