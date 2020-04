Niemiecka polityk obawia się spadków cen mleka i przetworów mlecznych.

Koronawirus “przerwał przepływ produktów mleczarskich na rynku wewnętrznym oraz doprowadził do spadku ich eksportu do krajów trzecich, zwłaszcza na terenie Azji” - napisała Kloeckner do komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, o czym poinformował niemiecki portal “Top agrar”.

Sektor mleczarski powinien otrzymać od UE wsparcie finansowe na przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku, którego nie może sprzedać w związku z pandemią - poprosiła Kloeckner w liście i zauważyła, że niewykluczone może być także “podjęcie dalszych kroków”.

Dodała, że należy obserwować również negatywny wpływ pandemii na “rynek wołowiny, owoców i warzyw czy wina”, by ewentualnie również dla tych sektorów uruchamiać instrumenty przeciwdziałające kryzysowi.

Z podobnym apelem do Komisji Europejskiej zwróciło się także francuskie ministerstwo rolnictwa - poinformował Reuters. (PAP)