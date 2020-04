Games Operators: Debiut gry '112 Operator' 23 IV, kolejne co 2 tygodnie



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Games Operators podtrzymuje plan debiutu nowej gry "112 Operator" na 23 kwietnia i zamierza przedstawiać kolejne gry co dwa tygodnie, poinformował prezes Bartek Gajewski.

"Za tydzień premiera naszej gry '112 Operator', ale co dwa tygodnie będziemy debiutować z kolejną nową grą i tak przez najbliższych kilka miesięcy. W kolejce ustawiło nam się 5 gier, mamy też 7 gier w pre-produkcji" - powiedział Gajewski podczas debiutu akcji spółki na GPW.

Prezes zwrócił uwagę, że pomimo sytuacji związanej z pandemią nie spada zainteresowanie grami na rynku globalnym.

"Kurs złotego do dolara osłabł, co również pozytywnie wpływa, gdyż większość przychodów realizujemy w dolarze" - dodał Gajewski.

"Teoretyczny kurs otwarcia praw do akcji spółki to imponujący wzrost 545% przy 2-proc. wzroście indeksu WIG20. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na debiut giełdowy niż to, że kurs akcji rośnie na mocnym rynku. Łączna kapitalizacja spółek gamingowych notowanych na GPW to prawie 39 mld zł. Spółki z sektora gamingowego okazały się odporne na kryzys" - powiedział prezes GPW Marek Dietl podczas debiutu.

Wcześniej tj. na początku marca prezes Gajewski informował, że spółka planuj utrzymywać portfolio 10-20 gier w produkcji, co powinno przełożyć się na ok. 4-8 premier rocznie, ale w tym roku planowanych jest 10 premier gier.

W połowie marca br. Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56%. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafiło 5,5 mln zł. Ostateczna cena akcji została wyznaczona na 22 zł.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).

(ISBnews)