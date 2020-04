DataWalk zastąpi IBM i2 i SAS Memex w walce z przestępczością w RPA



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - SSG Security - południowoafrykańska prywatna policja - zastąpi IBM i2 i SAS Memex polską platformą analityczną DataWalk, podała spółka.

"Tym samym stworzona w Polsce technologia będzie przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa w Południowej Afryce. Jednym z największych wyzwań RPA jest wysoki wskaźnik przestępczości, czego gospodarczą i społeczną konsekwencją jest duże znaczenie prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną, w tym podmiotów o charakterze prywatnej policji, które ściśle współpracują z państwowymi organami ścigania" - czytamy w komunikacie.

SSG jest liderem tego rynku oraz pionierem we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Firma posiada własny wydział śledczy, który do tej pory wykorzystywał popularne rozwiązania: SAS Memex (centralne repozytorium) i IBM i2 (narzędzie inwestygacyjne). Obie technologie zostaną zastąpione platformą DataWalk, zaznaczono w informacji.

"DataWalk to potężne rozwiązanie, które pozwoli nam połączyć wszystkie dane w jednym repozytorium, a następnie przeprowadzać szczegółowe dochodzenia. Często używamy nieustrukturyzowanych danych, które otrzymujemy od naszych partnerów. DataWalk zapewni nam nieosiągalną do tej pory możliwość przeglądania tych danych w pełnym kontekście naszych własnych baz" - powiedział John Smit prezes SSG Group, cytowany w komunikacie.

"Przykład SSG Security pokazuje, że wiele organizacji na świecie wykorzystujących klasyczne oprogramowanie takich dostawców jak SAS czy IBM szuka rozwiązań bardziej odpowiadających obecnym wyzwaniom cywilizacyjnym. DataWalk jest dla SSG nowoczesną alternatywą, która zapewnia nowe, kluczowe funkcjonalności. Od pewnego czasu przygotowujemy i testujemy model wdrożeń zdalnych, co pozwala nam realizować projekty takie, jak z SSG w 100% poprzez zasoby telekomunikacyjne" - powiedział prezes DataWalk Paweł Wieczyński, cytowany w komunikacie.

Zawarcie umowy i jej realizacja jest wspierane przez TechFINIUM - partnera DataWalk w Afryce Południowej i Wielkiej Brytanii, wskazano także.

"Nasze partnerstwo jest doskonałym przykładem, jak dobre połączenie wiedzy eksperckiej i nowoczesnej technologii, przynosi biznesowe korzyści. Zastąpienie starszych produktów platformą DataWalk, dla klienta oznacza często jedynie przeniesienie kosztów utrzymania starego oprogramowania (maintenance), na zakup licencji DataWalk. Ciężko nie skorzystać z takiej okazji" - dodał prezes TechFINIUM Kali Bagary, cytowany w komunikacie.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)