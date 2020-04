BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski z początku pandemii



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej polskiej gospodarki za marzec (produkcja, sprzedaż detaliczna, rynek pracy) i będą one kluczowe w kontekście średniookresowych prognoz aktywności polskiej gospodarki, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W bieżącym tygodniu publikowane będą kwietniowe wskaźniki koniunktury PMI dla strefy euro.

"W bieżącym tygodniu publikowane będą kwietniowe wskaźniki koniunktury PMI dla strefy euro. Oczekiwany będzie też szczyt UE ws. przeciwdziałaniu kryzysowi związanemu z epidemią. Na bieżący tydzień zaplanowana jest publikacja serii danych ze sfery realnej polskiej gospodarki za marzec (produkcja, sprzedaż detaliczna, rynek pracy). Biorąc pod uwagę wdrażane od połowy marca restrykcje w aktywności gospodarczej i społecznej mające na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, publikacje te będą miały bardzo istotne znaczenie w kontekście średniookresowych prognoz aktywności polskiej gospodarki" - czytamy w tygodniku banku.

Z uwagi na restrykcje pandemiczne wdrażane przez rząd od połowy marca, ekonomiści banku oczekują, że w marcu miało miejsce silne osłabienie sprzedaży detalicznej.

"Prognozujemy, że w marcu odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej w skali roku o 6,4%, wobec wzrostu 0 7,3% r/r w lutym" - napisano w raporcie.

"Dużo słabsze wyniki sprzedaży w pozostałych kategoriach w II poł. miesiąca będą jednak skutkować gwałtownym spadkiem wartości sprzedaży ogółem zakładając: ok. 50% spadki sprzedaży samochodów, paliw i nawet silniejszych spadkach w kategoriach meble, RTV, AGD. W kategorii odzieży i obuwia oczekujemy silnego spadku sprzedaży w sklepach stacjonarnych (w tym do zerowego poziomu sprzedaży w galeriach), przy założeniu utrzymania dynamiki miesięcznej sprzedaży przez kanał internetowy (zdecydowana mniejszość). Założyliśmy także, że w tym okresie notowano podwyższone dynamiki sprzedaży internetowej w kategoriach związanych z prasą, książkami czy też sprzętem elektronicznym oraz w niewielkim stopniu ze sprzętem AGD" - czytamy dalej.

Ekonomiści banku oczekują ograniczonej skali spowolnienia aktywności w sektorze produkcyjnym w marcu br. i prognozują, że produkcja sprzedana przemysłu obniżyła się w skali roku o 1,2% r/r, wobec wzrostu o 4,9% r/r w lutym.

"Wiele firm przemysłowych informowało o przestojach dopiero w kwietniu, w marcu najsłabsze wyniki raportowała motoryzacja oraz firmy produkujące meble"- czytamy w raporcie.

"Biorąc pod uwagę informacje dot. przestojów i wyraźnego pogorszenia zamówień założyliśmy silniejszy spadek produkcji w II poł. Miesiąca, skutkujący miesięcznym spadkiem produkcji w całym miesiącu o ok. 4,5% (m/m po oczyszczeniu z sezonowości). Najsilniej skorygowane (wobec 'modelowej' prognozy dla marca) zostały wyniki produkcji w działach o najwyższym udziale produkcji na eksport, w tym uwzględnione informacje o przestojach w fabrykach motoryzacyjnych. Silnie w dół skorygowane zostały także założenia produkcji w działach związanych z tekstyliami i odzieżą. Niewielkich korekt - na podstawie informacji branżowych - dokonaliśmy w górnictwie oraz działach przetwórstwa produkującego na potrzeby budownictwa, o kilka procent w II poł. Marca obniżyła się natomiast zapewne produkcja sprzedana w energetyce (ogólne ograniczenie zużycia energii w gospodarce). Podwyższonej dynamiki produkcji w całym miesiącu oczekujemy natomiast w działach przetwórstwa związanych z produkcją żywności i napojów" - podano także.

Zdaniem ekonomistów banku, w marcu dynamika wzrostu produkcji budowlano-montażowej obniżyła się do +3% r/r, wobec 5,5% r/r w lutym.

W przypadku danych z rynku pracy ekonomiści spodziewają się, że w marcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4-5,5%, niewiele zmieniając się wobec notowanego poziomu 5,5% w styczniu i w lutym.

Oceniają jednocześnie, że dzisiejsze dane o dynamice zatrudnienia w marcu - wyraźnie słabsze od oczekiwań (wzrost zaledwie o 0,3% r/r wobec oczekiwanych 0,9% r/r) wskazują na bardzo wysokie ryzyko wyniku wyższego bezrobocia wobec bazowej prognozy banku.

W bieżącym tygodniu odbędzie się szczyt UE dotyczący głównie przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

