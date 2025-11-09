Kreml zaprzecza spekulacjom o upadku Ławrowa

W piątek Kreml zaprzeczył spekulacjom, jakoby Ławrow wypadł z łask Władimira Putina ze względu na zawieszenie planów spotkania rosyjskiego przywódcy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Według zachodnich mediów, w tym brytyjskiego dziennika „Financial Times”, szczyt został odwołany po nocie wysłanej przez Ławrowa, w której podtrzymał on twarde stanowisko Rosji w kwestii Ukrainy.

Ławrow o gotowości do spotkania z USA

- Sekretarz stanu Marco Rubio i ja rozumiemy potrzebę regularnej komunikacji. Jest to ważne dla omówienia kwestii ukraińskiej i promowania agendy dwustronnej. Dlatego komunikujemy się telefonicznie i jesteśmy gotowi do spotkań twarzą w twarz, gdy zajdzie taka potrzeba - powiedział Ławrow rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti.

Warunki Rosji w kwestii pokoju na Ukrainie

Zaznaczył jednak, że w dążeniu do zawarcia pokoju w Ukrainie interesy Rosji muszą być brane pod uwagę, a integralność terytorialna Rosji i wyniki referendów z 2014 i 2022 roku nie podlegają dyskusji.

Wspomniane przez niego „referenda” dotyczyły włączenia nielegalnie zajętego Krymu oraz - częściowo zajętych - obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego w skład Federacji Rosyjskiej.

Ławrow powiedział także, że USA poinformowały Rosję kanałami dyplomatycznymi, iż rozważają propozycję Putina dotyczącą utrzymania ograniczeń, określonych w traktacie New START o redukcji broni strategicznej po upływającym w lutym 2026 r. terminie jego wygaśnięcia. - Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi z Waszyngtonu. Kanałami dyplomatycznymi poinformowano nas, że »kwestia ta jest rozpatrywana« – wyjaśnił.

Kilka tygodni temu Putin oświadczył, że Rosja jest gotowa nadal przestrzegać ograniczeń, wynikających z traktatu przez rok po jego wygaśnięciu, pod warunkiem że Stany Zjednoczone postąpią analogicznie.