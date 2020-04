W piątek szef MEN poinformował o przedłużeniu zamknięcia szkół do 24 maja i o terminach egzaminów: ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca i matur od 8 do 29 czerwca. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzony od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy – od 17 do 28 sierpnia.

W Programie Trzecim Polskiego Radia minister Piontkowski był pytany o to, czy edukacja internetowa będzie kontynuowana także po wakacjach.

"Prognozy są bardzo różne. Na razie wiemy, że tradycyjne funkcjonowanie szkół zostało zawieszone do 24 maja. Mamy nadzieję, że potem uda się przywrócić, chociaż na miesiąc, nauczanie tradycyjne w szkołach, ale czy tak będzie, dziś jeszcze nie odpowiemy. Na wszelki wypadek przygotowujemy się na różne scenariusze" – stwierdził minister.

Poinformował, że będzie poszerzany zasób materiałów, a także dodawane nowe funkcjonalności na platformie epodreczniki.pl.

"Są w realizacji kolejne konkursy unijne, chcemy uruchomić jeszcze dodatkowe pieniądze, aby uzupełnić ofertę programów i materiałów elektronicznych, które się tam znajdują. (...) Staramy się rozszerzyć pieniądze, które przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli w zakresie pracy zdalnej. A więc na wszelki wypadek przygotowujemy się na sytuację, że być może kiedyś w przyszłości trzeba będzie na dłuższą metę prowadzić takie zdalne nauczanie. A nawet gdyby tak nie było, to takie umiejętności przydadzą się nauczycielom i uczniom, bo przy tradycyjnych formach nauczania można sobie wyobrazić, że część aktywności może odbywać się zdalnie" – zauważył.

Na pytanie o to, czy terminy egzaminów już się nie zmienią, odpowiedział: "mamy nadzieję, że się nic nie zmieni". "Oczywiście sytuacja będzie zależeć przede wszystkim od tego, jak będzie się epidemia rozwijała, albo – mam nadzieję – zwijała" – podkreślił.

Dopytywany, co z maturzystami, którzy w terminie matur będą na kwarantannie, szef MEN wyjaśnił, że tak jak co roku, będą terminy dodatkowe. "Tak, aby uczniowie, którzy z jakiś powodów nie mogą wziąć udziału w tym głównym terminie, nie tracili roku i mogli ten egzamin zdać" – wskazał minister.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym mają być podane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki będą znane do 30 września.

