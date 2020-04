PLL LOT odwołał rejsy pasażerskie zaplanowane do 15 maja



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - W związku z decyzję polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do 9 maja br. włącznie i w obliczu zamknięcia zewnętrznych granic Unii Europejskiej do 15 maja br., wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u zaplanowane do 15 maja 2020 br. zostały odwołane, podały Polskie Linie Lotnicze LOT.

"W nawiązaniu do decyzji polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 9 maja 2020 roku włącznie i w obliczu zamknięcia zewnętrznych granic Unii Europejskiej do dnia 15 maja br., wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u zaplanowane do 15 maja 2020 br. zostały odwołane.O zmianach będziemy informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie.

Z kolei Wizz Air ogłosił, że w wyniku przedłużenia restrykcji dotyczących lotów międzynarodowych linia zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce połączeń do 9 maja br.

(ISBnews)