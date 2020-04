Games Operators: Koszty gry '112 Operator' zwróciły się w 95% w ciągu 3 dni



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Gra "112 Operator", która miała swoją premierę na platformie Steam 23 kwietnia 2020 r., po 72 godzinach została sprzedana w ilości ponad 20,5 tys. sztuk w kanałach online, podał Games Operators. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry (po odjęciu środków otrzymanych z dotacji Gameinn) nie przekroczył 0,9 mln zł i został zwrócony w 95% w przeciągu 3 dni sprzedaży w sklepie Steam.

"Gra stanowi rozwinięcie popularnej gry '911 Operator', która do końca stycznia 2020 r. została wykupiona przez graczy w 1,1 mln kopii (PC, Xbox, PS4), wraz z dodatkami. Płatną wersję mobilną pobrało ponad 200 tys. użytkowników, zaś bezpłatną pobrano ok. 1,6 mln razy. '911 Operator' wygenerowała w 2019 r. sprzedaż na poziomie ponad 5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)