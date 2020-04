KGHM: Nitroerg zwiększył produkcję płynu dezynfekcyjnego do 80 tys. l dziennie



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Nitroerg - spółka zależna KGHM Polska Miedź - zwiększył produkcję płynu do dezynfekcji rąk Nitrosept do 80 tys. litrów dziennie z początkowego 20 tys. litrów, podała grupa. Łącznie do dziś spółka wyprodukowała ponad 1,1 mln litrów środka dezynfekującego.

"Do tej pory firma przekazała w formie darowizn płyn biobójczy do ponad 1 100 szpitali, placówek medycznych i opieki społecznej oraz służb kryzysowych na terenie całego kraju" - czytamy w komunikacie.

Płyn Nitrosept pomaga w szybkiej i skutecznej dezynfekcji skóry dłoni. Zawarta w nim substancja czynna, posiadając silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze, przyczynia się do ochrony przed wirusami, bakteriami i grzybami. Dodatek gliceryny, który ma właściwości nawilżające sprawia, że nawet częste stosowanie płynu nie powoduje nadmiernego wysuszenia skóry, podano także.

KGHM Polska Miedź i jej spółki zależne uruchomiły działania zwiększające bezpieczeństwo pracowników i wspierające służbę zdrowia oraz mieszkańców kraju. Do szpitali i sztabów kryzysowych trafia produkowany przez Nitroerg płyn biobójczy i maseczki szyte w KGHM Zanam, a Fundacja KGHM finansuje zakupy sprzętu medycznego, przypomniano.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)