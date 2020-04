PlayWay ma umowę z Ultimate Games na produkcję gry 'Thief Simulator 2'



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - PlayWay zawarł z Ultimate Games umowę na wykonanie gry "Thief Simulator 2" na PC i konsole (Xbox, Playstation, Nintendo Switch oraz nowych generacji), podała spółka. Planowany termin premiery gry to 2021 r.

"W zamian za wykonanie gry Ultimate Games otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w umowie oraz określony procent z zysku netto ze sprzedaży gry na wszystkich ww. platformach" - czytamy w komunikacie.

PlayWay będzie pełnił rolę wydawcy wersji PC oraz konsolowych z wyjątkiem Nintendo Switch, za które odpowiedzialny będzie Ultimate Games.

"Zgodnie z zawartą umową, Ultimate Games jest uprawniona do udzielania dalszych licencji na przeportowanie i wydanie gry na Nintendo Switch do UF Games S.A. (podmiotu z grupy Ultimate Games)" - czytamy dalej.

Zespół odpowiedzialny za pierwszą część gry "Thief Simulator" rozpoczął na zlecenie PlayWay tworzenie gry pod tytułem "American Theft 80", co oznacza, że w produkcji będą dwie gry z uniwersum Thief Simulator, podano także.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)