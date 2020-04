Tauron:Katowice jako pierwsze miasto wypełniły zapisy ustawy o elektromobilności



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Katowice są pierwszym polskim miastem, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności, gdyż działa już tam 115 punktów ładowania z których 86 zbudował Tauron, poinformował Tauron Polska Energia.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje, że w gminach, których liczba mieszkańców wynosi ponad 150 000, ale nie przekracza 300 000, liczba punktów ładowania do końca 2020 r. ma wynieść 100. Oznacza to, że Katowice wypełniły już z naddatkiem ustawowy obowiązek, podano w komunikacie.

"Rozwój elektromobilności to istotny element nabierającego tempa 'Zielonego Zwrotu Taurona' oraz narzędzie walki z niską emisją w miastach. Przykład Katowic, gdzie zbudowaliśmy infrastrukturę ładowania i uruchomiliśmy usługę carsharingu, pokazuje, że jesteśmy dla samorządów wiarygodnym i kompetentnym partnerem, posiadającym kompleksowe rozwiązania w zakresie e-mobilności" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Obecnie w Katowicach funkcjonuje 115 ogólnodostępnych stacji ładowania różnych operatorów, przy czym każda ze stacji ma kilka punktów ładowania.

"Katowice są liderem w zakresie elektromobilności, to innowacyjne podejście jest doceniane z wielu względów - także ekologicznych. Pierwszy samochód elektryczny zakupiliśmy już w 2012 roku. Dzisiaj już wiemy, że elektryczne pojazdy odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, dlatego jednocześnie rozwijamy bazę stacji ładowania pojazdów elektrycznych w mieście. Przeprowadziliśmy kompleksowe postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 61 stacji ładowania na terenie miasta, które pozwoliło nam uruchomić łącznie 115 punktów ładowania. Uzupełnieniem tych działań jest zakup autobusów elektrycznych, a także pojazdów porządkowych, które są już w flocie MPGK Katowice i dbają o czystość miasta" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, cytowany w komunikacie.

Sieć Taurona w Katowicach to 40 stacji ogólnodostępnych, w tym 5 stacji DC (ładowanych prądem stałym) oraz 35 stacji AC (zasilanych prądem zmiennym). Stacja ładowania AC składa się z dwóch punktów ładowania, a stacja DC, w zależności od modelu, z trzech albo czterech punktów. Oznacza to, że aktualnie Tauron udostępnia 86 punktów ładowania.

Stacje są usytuowane w centrum miasta, m.in. przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Hotelu Vienna House przy ulicy Sokolskiej, ale także w dzielnicach Katowic: os. Witosa, Ligocie, Bogucicach, os. Bażantowo, Giszowcu. Infrastruktura rozłożona równomiernie na terenie całego miasta pozwala na zaplanowanie trasy przejazdu tak, by po drodze naładować samochód. Jest to tym bardziej wygodne, że Katowice wiele ciekawych miejsc i architektonicznych perełek skrywają poza ścisłym centrum.

Tauron jednocześnie z budową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, uruchomił w grudniu 2018 roku wraz z partnerem biznesowym bankiem ING usługę carsharingu. Katowiczanie mają do dyspozycji 20 pojazdów marek - VW e-Golf, Nissan LEAF, BMW i3 i Renault Zoe, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)