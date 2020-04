Sfinks Polska ma zgodę na przedłużenie terminu zapłaty za Fabrykę Pizzy do 15 V



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") kolejne porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy termin zapłaty ceny za udziały ww. spółki, tj. kwoty 8 mln zł, został wydłużony do 15 maja 2020 r., podał Sfinks.

"Powyższe związane jest z dążeniem spółki i udziałowca do kontynuacji rozmów na temat dalszej współpracy" - czytamy w komunikacie.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)