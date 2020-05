Dlaczego warto pracować na tym jakim jest się liderem?



Jaki jest sens życia? Jaki jest sens bycia lepszym? Pracuję z bardzo wieloma menadżerami i każdy z nich w pewnym momencie zaczyna poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy i życiu, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności, organizacji czy kraju. Warto pracować nad tym jakim jest się liderem, żeby lepiej i skuteczniej wypełniać ten sens. Nad wejściem do jednej ze szkół w starożytnej Grecji wisiała tabliczka z napisem „Wejdź dobry, wyjdź lepszy”. Świat potrzebuje mądrych i dobrych ludzi, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie.



Czym jest prawdziwe przywództwo w czasie kryzysu, co w praktyce przynosi dla organizacji?



Przynosi pot i łzy, ale nadaje im też znaczenie. Przez to przynosi mobilizację systemu do przetrwania, a następnie rozwoju.



W kryzysie liczy się płynność i przetrwanie - czy jest w nim miejsce dla wartości?



Zarządzanie kryzysem ma trzy fazy. Pierwszą, fazę ostrą, kiedy priorytetem jest przetrwanie i bezpieczeństwo. Drugą, fazę dostosowawczą, gdy kluczowym pytanie staje się to jak zaadoptować się do zmiennej rzeczywistości. I trzecią, fazę budowania kultury adaptacji do kolejnych kryzysów. Drugiej i trzeciej fazy nie da się zrealizować bez odniesienia się do wartości. Skupienie się na fazie pierwszej i zabezpieczenie płynności to czasami niezbędny krok, ale przetrwanie w dłuższym okresie zależy od fazy drugiej i trzeciej, a zatem od wartości. Więcej, to jak się zachowamy w fazie pierwszej, to jak będziemy dbać o płynność, wpłynie na naszą wiarygodność, brak lub możliwość działania w przyszłości.

Jak się ma przywództwo w biznesie do jakości funkcjonowania naszego Państwa?



Ma ten sam sens, ale inne wyzwania. Inne wyzwania, bo zakres autoryzacji i jej charakter jest inny w biznesie niż w państwie. Inny jest też zestaw interesariuszy. Ale sens jest ten sam, zmobilizowanie systemu społecznego jakim jest firma czy państwo do trwałego postępu.

W jaki sposób na świecie zmienia się myślenie o nauce przywództwa w biznesie i w organizacjach i czym wobec tych zmian jest LAP?



W coraz większym stopniu zaczyna się rozumieć, że przywództwo jest aktywnością nie związaną z żadną pozycją czy rolą, a także zestawem cech czy talentów. Brzmi to pewnie banalnie, ale powszechnie nie jest to zrozumiałe. W LAP pokazujemy to niezwykle precyzyjnie, w niezwykle wyjątkowy sposób, a to z kolei głęboko zmienia postrzeganie świata i rozumienie sensu naszego działania.

Leadership Academy for Poland (LAP) to program rozwoju dobrego przywództwa, realizowany z udziałem uznanych profesorów z najbardziej prestiżowych ośrodków edukacyjnych na świecie. Zajęcia prowadzą m.in. wykładowcy Uniwersytetu Harvarda i London Business School. Oferta LAP skierowana jest do liderów aktywnie działających w sektorze biznesu, edukacji, organizacjach non-profit, administracji publicznej, mediach, kulturze i sporcie lub w segmencie startupów. Uczestnicy Akademii rozwijają kompetencje przywódcze w obszarach takich, jak zarządzanie, budowanie motywacji i samodoskonalenie. LAP ma formułę niezależnej, apolitycznej inicjatywy non-profit – zaangażowanie partnerów, którzy wspierają działalność i rozwój Akademii, umożliwia jej uczestnikom bezpłatny udział w programie.



Proces rekrutacji odbywa się zdalnie i potrwa do 4 maja br.



Aby wziąć udział w rekrutacji do LAP, należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej.



