Jak czytamy w informacji resortu, 6 maja rusza nabór wniosków w konkursie w programie Inteligentny Rozwój. Startować mogą firmy i jednostki naukowe z całego kraju, które przedstawią projekty badań, pozwalające w przyszłości skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki.

"Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy to tylko jeden z elementów Funduszowego Pakietu Antywirusowego" – mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zaznacza, że nabór wniosków potrwa do końca roku, a współorganizatorem konkursu Szybka Ścieżka Koronawirusy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs - jak czytamy - podzielony jest na trzy rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni.

"Chcemy, aby finansowane przez nas projekty wspierały walkę z pandemią we wszystkich trzech kluczowych obszarach: wykrywania choroby, leczenia i przeciwdziałania. Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki" – dodaje minister.

MFiPR poinformowało, że konkurs podzielony jest na trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty. Są to: diagnostyka, czyli np. opracowanie urządzeń do szybkiego wykrywania koronawirusa; leczenie, czyli np. badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką; profilaktyka, czyli działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii; działania na rzecz polskiej tarczy antywirusowej, czyli poprawa bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

O grant mogą wnioskować przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest innowacyjność projektu co najmniej na poziomie krajowym, a także jego wdrożenie. Konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski.

Wskazano, że budżet konkursu to 200 mln zł, w tym 75 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na Mazowszu i 125 mln zł poza województwem mazowieckim. Minimalna wartość projektu w przypadku MŚP to 1 mln zł, a w przypadku większych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie.

