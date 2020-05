Dr Noor Hisham Abdullah stał się w ostatnich tygodniach pozytywnym bohaterem internetowych memów i komiksów. Na Twitterze, Instagramie i Facebooku artyści dzielą się pracami, w których przedstawiają skromnego ministerialnego urzędnika i lekarza jako malezyjską odpowiedź na pandemię Covid-19.

Popularny rysownik Ernest Ng, prowadzący w mediach społecznościowych profil „Dontlikethatbro”, uczynił z niego postać komiksu, w którym z mieczem w dłoni, u boku premiera Muhyiddina Yassina i wspomagany przez pracowników służby zdrowia, Noor Hisham toczy walkę z wirusem przedstawionym jako demon.

Z kolei autorzy kolektywu „Artortoise” pokazali go jako superbohatera w powiewającym białym kitlu i z przytroczoną do pasa butelką żelu odkażającego, a artysta Choong Chee Leong, prowadzący profil Ahguu Handcraft, zaprezentował na Facebooku proces powstawania portretu Noor Hishama wykonanego z ponad 4 tys. śrubek.

57-letni były chirurg pracuje w ministerstwie zdrowia od 2008 roku, a urząd dyrektora generalnego piastuje od siedmiu lat. Odkąd Malezja wprowadziła nadzwyczajne środki w związku z pandemią Covid-19, dr Noor Hisham Abdullah co wieczór informuje o aktualnej sytuacji i postępach walki z rozprzestrzenianiem się zakażeń. Malezyjska prasa zwraca uwagę, że urzędnik często do późnych godzin nocnych publikuje najnowsze doniesienia w mediach społecznościowych.

W czasie niemal dwumiesięcznej kwarantanny ekschirurg osiągnął rangę celebryty. Media doceniają go za stoicki spokój, skromność i kompetencję, często określając jako twarz walki z pandemią, a nawet bohatera narodowego. Wielu internautów chwali zdolności oratorskie urzędnika i domaga się jego kandydatury na stanowisko ministra.

W połowie kwietnia 9-letnia dziewczynka ze stanu Terengganu przesłała mu list z podziękowaniami i własnoręcznie zrobioną bransoletkę. Media obiegła odpowiedź doktora Hishama, który napisał, że pracuje ze świetnym zespołem, któremu pomagają także Malezyjczycy stosujący się do nakazu pozostawania w domach. Poradził dziewczynce, by ciężko pracowała, żeby w przyszłości też przysłużyć się krajowi.

22 kwietnia – w dniu urodzin nowej gwiazdy mediów społecznościowych – hasztag #HappyBirthdayDGHisham był jednym z najpopularniejszych na malezyjskim Twitterze, a dyrektor liceum, które ukończył doktor, wraz z jego szkolnymi kolegami opublikowali film z życzeniami i podziękowaniami.

Stawianie na piedestale postaci widzianej jako lidera pracowników medycznych i służb zapewniających bezpieczeństwo podczas pandemii to dla Malezyjczyków sposób na radzenie sobie z jej psychologicznymi skutkami. Jak zauważył singapurski dziennik „The Straits Times”, mimo chaosu spowodowanego częściową blokadą kraju, ludzie co wieczór mogą sobie pozwolić na 20 minut spokoju podczas konferencji dyrektora generalnego do spraw zdrowia.

Wizerunek Noor Hishama pozostaje w kontraście do innych postaci życia publicznego, w tym tych bezpośrednio odpowiedzialnych za walkę z kryzysem zdrowotnym. Jest widziany jako osoba bezpartyjna, co przysparza mu popularności w chwili, gdy opinia publiczna jest politycznie podzielona. W ostatnich miesiącach Malezyjczycy oglądali spór o sukcesję w rządzącej od 2018 roku koalicji Pakatan Harapan (Pakt Nadziei), jej niespodziewany upadek i dojście do władzy bloku Perikatan Nasional (Sojusz Narodowy).

Pochwały dla doktora ostro kontrastują z reakcjami na kontrowersyjne działania polityków. W ostatnich tygodniach dziennikarze przyłapali szefa malezyjskiego resortu zdrowia Adhama Babę na wielu gafach, przejęzyczeniach i pomyłkach.

W kwietniu Adham został oskarżony o wykorzystywanie Covid-19 do politycznych celów, gdy zarzucał poprzedniemu rządowi, że ten nie poradził sobie z ogniskiem zakażeń w meczecie Sri Petaling w Kuala Lumpur. Rząd Mahathira Mohamada upadł jednak trzy dni przed rozpoczęciem odbywającego się tam masowego zgromadzenia religijnego, po którym liczba zakażeń koronawirusem wielokrotnie wzrosła.

W marcu minister stwierdził w telewizyjnym wywiadzie, że w zwalczeniu infekcji Covid-19 może pomóc picie ciepłej wody. Poproszony przez reporterów o komentarz Noor Hisham dyplomatycznie odpowiedział, że w swoich rekomendacjach ministerstwo opiera się na metodach popartych konkretnymi danymi i dowodami naukowymi.

Malezyjscy politycy mierzą się z kryzysem wiarygodności. W sondażu Ipsos z 2019 roku respondenci uznali ich za najmniej godnych zaufania wśród wszystkich profesji. Jak ocenił „The Straits Times”, promykiem nadziei jest zaufanie do ekspertów takich jak dr Noor Hisham Abdullah, stanowiących przeciwwagę dla politycznych przywódców.

Z Malezji Tomasz Augustyniak (PAP)