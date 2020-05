MFPR i MRPiPS uruchamia 500 mln zł na szybką pomoc dla instytucji opieki



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) włączyło do Funduszowego Pakietu Antywirusowego zestaw działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Projekt jest wart 500 mln zł i pochodzi z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.

"Solidarność społeczna i współpraca są dzisiaj szczególnie ważne. Dotyczy to również szerokiej współpracy międzyresortowej. Bardzo się cieszę, że możemy zaoferować realne wsparcie samorządom prowadzącym instytucje opieki, między innymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej. Kierowane przeze mnie Ministerstwo Rodziny codziennie monitoruje sytuację w placówkach. Dodatkowe 500 mln zł pozwoli pomóc samorządom zabezpieczyć zarówno podopiecznych i mieszkańców, jak i pracowników. Bezpieczeństwo to absolutny priorytet" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej mówi Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Ok. 130 mln zł zarezerwowano na wsparcie w czasie epidemii dzieci i pracowników placówek rodzinnych oraz innych miejsc pieczy zastępczej, w tym domów dziecka; blisko 350 mln zł, również pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie przeznaczonych na poprawę sytuacji mieszkańców ponad 800 domów pomocy społecznej, podano także.

"To dzięki możliwościom, jakie daje niedawno przyjęta specustawa funduszowa, mogliśmy tak szybko zareagować na potrzeby między innymi domów pomocy społecznej i domów dziecka. Pensjonariusze i podopieczni tych placówek są szczególnie narażeni na skutki epidemii wywołanej przez koronawirus. W Funduszowym Pakiecie Antywirusowym mamy pół miliarda złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc dla samorządów wspierających te instytucje. To pieniądze na ochronę zdrowia osób w nich przebywających i personelu, ale też na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej i zwiększania kompetencji cyfrowych dzieci korzystających z placówek pieczy zastępczej" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie uzupełnia działania finansowane przez samorządy województw, w których na podstawie rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wykorzystywane są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionalnych programach operacyjnych, podał resort.

(ISBnews)