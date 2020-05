SimFabric rozpoczął certyfikację 'Farm Mechanic Simulator' na Nintendo Switch



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - SimFabric rozpoczął certyfikację gry "Farm Mechanic Simulator" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Tytuł ma trafić do sprzedaży w sklepie Nintendo eShop w czerwcu 2020 r.

W procesie powstawania gry spółka odpowiada za portowanie (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy) oraz całościowy proces jej wydania.

"'Farm Mechanic Simulator', pierwszy z pięciu symulatorów przeznaczonych przez nas do portowania na konsole nowej generacji, trafił dziś do certyfikacji Nintendo. Oznacza to, że prace produkcyjne przy projekcie zostały w pełni zakończone. Liczymy, że proces certyfikacji przebiegnie pomyślnie i zgodnie z tym co zakładaliśmy, premiera 'Farm Mechanic Simulator' w wersji na Nintendo Switch nastąpi w czerwcu br." - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

"Farm Mechanic" to symulator napraw pojazdów rolniczych, który bazuje na popularnej mechanice gry "Car Mechanic Simulator". Od premiery w 2014 roku symulator mechanika samochodowego podbija rynek gamingowy i zdobywa nowych fanów, przynosząc jej twórcom znaczące zyski.

"Licencję na 'Farm Mechanic Simulator' pozyskaliśmy od naszego głównego akcjonariusza, którym jest PlayWay. Spółka ta niejednokrotnie udowodniła, że potrafi robić symulatory, które biją rekordy popularności, przez co zyskała miano specjalisty tego gatunku. Wierzymy, że także nasza propozycja zdobędzie zainteresowanie szerokiej grupy odbiorców, m.in. fanów 'Car Mechanica'" - dodała prezes Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

Jeszcze w tym roku "Farm Mechanic Simulator" zadebiutuje w wersji na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. Tytuł został przygotowany z myślą o rynku amerykańskim oraz europejskim.

"SimFabric do końca 2020 roku chce mieć w swoim portfolio dziesięć symulatorów na konsole. Dwa z nich, które debiut na Nintendo Switch mają już za sobą, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Chodzi o 'Farm Expert 2019' oraz 'Construction Machines Simulator'. Obie wersje po sukcesie w dystrybucji cyfrowej doczekały się wersji pudełkowych, wydanych przez zachodnich dystrybutorów w Europie, Australii, Afryce Południowej i Ameryce Północnej" - przypomniała spółka.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)