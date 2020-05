Empik wprowadził aplikację streamingową Empik Music



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Empik wprowadził aplikację streamingową Empik Music, podała spółka. Usługa zapewnia dostęp do utworów polskich i zagranicznych wykonawców, tekstów piosenek oraz muzycznych inspiracji od gwiazd i ekspertów.

"Empik od kilkudziesięciu lat bacznie obserwuje zmieniające się trendy w branży muzycznej i jako ekspert promuje początkujących artystów i wspiera znane głosy. Jednocześnie jest firmą technologiczną z sukcesem operującą w środowisku e-commerce i aplikacji mobilnych. Teraz odważnie wkracza w nowy segment rynku i wprowadza do oferty usługę streamingu muzyki. Nowa aplikacja Empik Music, dostępna do pobrania na telefony z systemem Android i iOS, pozwala cieszyć się muzyką na własnych zasadach, zapewniając nieograniczony dostęp do milionów utworów. W przeciwieństwie do innych tego typu produktów, wybrane opcje abonamentu można opłacać także stacjonarnie w kasie salonów Empik, bez konieczności podpinania karty" - czytamy w komunikacie.

W standardowym pakiecie 1-miesięcznym pierwsze 30 dni użytkowania aplikacji jest bezpłatne. Oprócz tego Empik oferuje możliwość wyboru pakietów na 3-, 6- i 12-miesięcy, które można wykupić także w stacjonarnych salonach Empik - w tym wypadku nie jest konieczne łączenie konta w aplikacji z kartą kredytową. Abonenci Empik Premium mogą aktywować aplikację na 2 miesiące za darmo.

Grupa Empik to największa sieć sprzedaży produktów kultury i rozrywki w Polsce i lider w kategoriach wydawniczych (książka, muzyka, film).

(ISBnews)