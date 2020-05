Talanx miał 223 mln euro zysku netto, 559 mln euro zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Talanx odnotował 223 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 235 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 559 mln euro wobec 616 mln euro zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 12 467 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 11 716 mln euro rok wcześniej.

"Zysk netto na poziomie 223 mln euro w I kw. 2020 są mniej więcej na poziomie podobnym, jak przed rokiem. Jednakże, uważamy, że nie jest możliwe ekstrapolowanie wyniku kwartalnego na cały rok 2020, skoro wpływ pandemii dotknął tylko jednego z trzech miesięcy raportowanego okresu, zwłaszcza w zakresie underwriting. Z dzisiejszej perspektywy, występuje zbyt wiele niepewności dotyczących poprzedniego celu powyżej 900 mln euro do 950 mln euro zysku netto, aby go podtrzymać. Dotyczy to wszystkich celów zarządu grupy i dywizji. Talanx nadal zamierza dystrybuować 35-34% zysku wg IFRS i podtrzymuje politykę dywidendową" - czytamy w raporcie.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

