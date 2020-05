Sonka ma umowę na wydanie gry 'Unhatched' na Nintendo Switch, premiera w III kw.



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Sonka podpisała z Filipem Losterem umowę, na podstawie której przeportuje i wyda grę "Unhatched", podała spółka. Planowany termin premiery gry na Nintendo Switch został wyznaczony na III kw. 2020 r.

Gra "Unhatched" to autorski projekt niezależnego twórcy, Filipa Lostera. Jest to humorystyczna gra karciana, w której gracz wciela się w trenera smoków, podano w komunikacie.

"'Unhatched' to dobra gra, doceniana na branżowych targach, zbiera dobre recenzje [...] Tytuł jest o tyle ciekawy, że w interesujący sposób łączy mechanikę znaną z Reigns od Devolvera - dokonywanie wyboru przesunięciem palca w lewo/prawo - z karcianką, w której każdą kartą można wykonać jeden z dwóch efektów. Sama warstwa fabularna też wciąga. W umowie z twórcą gry przysługuje nam większościowe revenue share" - skomentował prezes Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.

Z tytułu realizacji umowy Sonka otrzyma większościowy procent zysków ze sprzedaży gry. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów. Właścicielem praw majątkowych do gry jest Filip Loster, podano także.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2019 r.

(ISBnews)